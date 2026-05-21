Elazığ'da gençlerin milli ve manevi değerlerle bağlarını güçlendirmek amacıyla ödüllü şiir okuma yarışması düzenlendi.

Elazığ İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, gençlerin milli ve manevi değerlerle bağlarını güçlendirmek amacıyla ödüllü şiir okuma yarışması düzenlendi. Düzenlenen anlamlı programda öğrenciler, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Arif Nihat Asya'nın kaleme aldığı unutulmaz eseri 'Naat' isimli şiiri en güzel şekilde seslendirebilmek için sahnede ter döktü.

Gençlerin şuur kazanmasında bu tarz programların kilit rol oynadığını ifade eden Elazığ İl Müftü Yardımcısı Bilge Sırım, etkinliğin gençlerin manevi ve ahlaki gelişimlerine sağladığı büyük katkıyı vurgulayarak, emeği geçenlere ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.