Elazığ'da tek katlı müstakil bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, merkeze bağlı Pelte köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahipleri ilk müdahalelerin ardından durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.