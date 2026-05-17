Elazığ'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Keban yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ü. idaresindeki 23 HL 945 plakalı otomobil, R.C. idaresindeki 23 AAU 925 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu sağlık ve jandarma ekiplerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.