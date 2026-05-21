Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik seminer verildi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi tarafından sağlık çalışanlarına yönelik 'İntihara Yaklaşım' konulu seminer gerçekleştirildi. Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Sevda Korkmaz, intihar davranışına yönelik güncel yaklaşımlar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Toplumsal açıdan önemli bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilen intihar davranışının ele alındığı seminerde; risk değerlendirme süreçleri, erken müdahale yöntemleri ve koruyucu ruh sağlığı uygulamaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Sağlık çalışanlarının yoğun katılım gösterdiği programın, bilimsel açıdan verimli geçtiği belirtildi.