Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Kemalettin Demirkıran belediye başkanı seçildi.

Gümüşhane'nin Tekke beldesinde sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Vatandaşlar ve siyasi parti temsilcileri seçim sonuçlarını büyük bir heyecanla takip etti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Kemalettin Demirkıran seçimi kazanarak belediye başkanı oldu.

Seçim sonucunun netleşmesinin ardından beldede sevinç yaşanırken, Cumhur İttifakı adayı Kemalettin Demirkıran ile rakibi ve aynı zamanda akrabası olan Cumhuriyet Halk Partisi adayı Barış Demirkıran bir araya geldi. İki aday, seçim yarışının ardından birbirlerine sarılarak tebrik etti.

'Sevgi, saygı ve komşuluk hukuku içerisinde geçen bir seçim süreci oldu'

Sandık sonuçlarının netleşmesinin ardından açıklama yapan Kemalettin Demirkıran, '6 ay önce başlayan seçim kampanyamız bugün itibarıyla demokrasi şöleni içerisinde, karşılıklı sevgi, saygı ve komşuluk hukuku içerisinde nihayete erdi. Az önce sandık sonuçları açıklanmaya başlandı. Gelen ilk sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'nın önemli ölçüde oy aldığı, farkla önde gittiği ortaya çıktı. Beldemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. İlk veriler bizler için çok olumlu. Sandığa gelen bütün komşularımıza teşekkür ediyorum. Bizlere oy veren, vermeyen herkese belediye başkanı olarak hizmet edecek bir nefer olarak saygılar ve sevgiler sunuyorum' dedi.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından beldede gözler, sonuçların resmi olarak açıklanmasına çevrildi.