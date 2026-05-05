Siirt'in Kurtalan ilçesi Dibekli köyünde meydana gelen toprak kayması köy halkını tedirgin etti.

Edinilen bilgilere göre, son günlerde etkili olan yağışların ardından bölgede başlayan toprak kayması halen devam ediyor. Büyük bir alanın kayarak baraj yönüne doğru ilerlediği belirtilirken, durum köylüler arasında endişeye neden oldu. Vatandaşlar, toprak kaymasının yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine zarar vermesinden korktuklarını ifade etti. İhbar üzerine bölgeye ilgili ekiplerin sevk edilmesi beklenirken, köylüler yetkililerden bir an önce inceleme yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Öte yandan, bölgede toprak hareketliliğinin sürdüğü ve riskin devam ettiği öğrenildi. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.