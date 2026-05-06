Burdur'da cinayete kurban giden Kübra Yapıcı'nın acılı anne ve babası konuştu. Anne Gülseren Yapıcı 'Gün yüzü görmesinler' derken, baba Yunus Yapıcı ise, 'Bu tip canilerin hiçbiri ortalıkta dolaşmasın. Kimsenin canı bu kadar ucuz değil. 10 sefer müebbet versinler, bunu hak ediyorlar' diyerek gözyaşı döktü.

Burdur'da öldürülen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan acılı anne ve babası konuştu. Kızı için gözyaşı döken anne Gülseren Yapıcı, katil zanlıları için 'Ömür boyu güneş yüzü görmesinler. Benim çocuğum toprağa girdiyse onlar da yaşamasın' dedi.

Baba Yunus Yapıcı ise, kızının 30 Nisan'da sabah WhatsApp girişinin 05.28 olduğunu ve haber alamayınca emniyete başvurduklarını söyledi. En son kızının şahıslarla Antalya'da görüldüğünü belirten Yapıcı, 'Bu çocuklardan hariç bir tane de kadın var. O da bu işin içinde. Umut denilen kişiye biz ulaştık, kaç sefer aradık ve bizi hep yanlış yönlendirdi. Şimdi de etkin pişmanlıktan itirafçı oluyor. Benim çocuğum bunu hak etmiyordu. Kalbi çok temiz biriydi. 30 yaşında e-ticaretle uğraşıyordu. İfadelerinde para için olduğu söyleniyor. Bir baba olarak bittim. İnsanın evladı, bu başka bir şeye benzemez. Olayı bu sabah öğrendim' dedi.

'10 kez müebbet alsınlar'

'Bu tip canilerin hiçbiri ortalıkta dolaşmasın' diyen baba Yapıcı, 'Kimsenin canı bu kadar ucuz değil. 10 sefer müebbet versinler, bunu hak ediyorlar. Suçu olsa kızımın, onun da suçu vardı derim. Sadece parası için bu mu yapılır. Pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi de zaten bulunacağını anlayıp bunu yapıyor. Görüntü vardı zaten, bu pişmanlık değil ki. Ricam, pişmanlıktan faydalanması olmasın. 10 sefer müebbet yesinler' ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan kızı Kübra Yapıcı'nın 30 Nisan'da kayıplara karışması üzerine Yunus Yapıcı, aynı gün Serik Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yapılan ilk incelemelerde genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekândan ayrıldığı güvenlik kameralarıyla net şekilde belirlendi. Soruşturma derinleştikçe İlyas Umut D. ve Ataberk S. isimlerini kullanan iki şahsın izine ulaşıldı. Verilen ifadeler olayın seyrini değiştirdi. İlyas Umut D., Kübra'yı bir market önünde bıraktığını iddia etti. Fakat yapılan saha incelemesinde o saatlerde marketin kapalı olduğu ortaya çıktı. Bu çelişki, şüpheleri daha da güçlendirdi. Baba Yunus Yapıcı, yürüttüğü bireysel araştırmalarla şüphelilerin gerçek kimliklerine ulaştı ve bu bilgileri savcılıkla paylaştı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olaya dair yeni detaylar ortaya çıktı. İki şüphelinin ilk olarak Kübra Yapıcı ile birlikte köye geldikleri, daha sonra ormanlık alanda silahla vurarak öldürdükleri öğrenildi. Yapıcı'nın cesedini ilk olarak toprağa gömen şahısların daha sonra İstanbul'a gitmek için yola çıktığı, İstanbul'dan buldukları bir halı ile Burdur'a geri dönüp, benzin istasyonundan cesedi yakmak için benzin aldıkları belirlendi. Yapıcı'nın cesedini topraktan çıkararak halıya saran şüphelilerin bir varil içerisine koyarak benzin döküp yakmaya çalıştıkları ortaya çıktı. 3 kere benzin döken şahısların cesedin yanmayan kısımlarını yanlarında getirdikleri balyozla parçalayarak baraja attıkları tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda yakalanan İlyas Umut D.'nin alınan ifadesi ile yaşanan vahşet gün yüzüne çıktı. İlyas Umut D.'nin itirafı sonrasında olayın diğer şüphelisi Ataberk S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahısların ifadelerinin sürdüğü öğrenilirken, işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Yeni detaylar

Öte yandan cinayetin nasıl işlendiğine yönelik yeni detaylar da ortaya çıktı. Kübra Yapıcı'nın bir araç içerisinde silahla öldürüldüğü ve ardından gömüldüğü, şüphelilerin araçla İstanbul'a gittikleri ve ardından da tekrar olay yerine dönerek cesedi topraktan çıkarıp, olay yerine 1 kilometre uzaklıktaki bir alanda varilde yaktıkları, yanmayan kısımları ise bir baraja attıkları öğrenildi. Yine şahısların olayda kullandıkları silahı İstanbul'a giderken Eskişehir'de attıkları, ancak silahın ekipler tarafından bulunduğu öğrenildi.