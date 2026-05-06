Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlig iller arası spor müsabakalarında Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Yurtlig iller arası spor müsabakalarında Elazığ'ı temsil eden Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, voleybol, basketbol, masa tenisi ve futbol branşlarında önemli başarılara imza attı. Gerçekleştirilen bölge müsabakaları sonucunda; erkek futbol takımı bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Aynı zamanda erkek voleybol takımı bölge ikincisi, erkek basketbol takımı bölge dördüncüsü, erkek masa tenisi takımı bölge ikincisi ve kız masa tenisi takımı da bölge üçüncüsü olarak organizasyonu tamamladı.

Turnuvanın en dikkat çeken başarısı ise erkek futbol takımından geldi. Rakiplerini geride bırakarak bölge şampiyonu olan temsilcimiz, 9-16 Mayıs tarihleri arasında Düzce'de düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'İlimizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve idarecilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Farklı branşlarda elde edilen bu dereceler, gençlerimizin azmi ve kararlılığının en güzel göstergesidir. Özellikle bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan futbol takımımıza Düzce'de gerçekleştirilecek finallerde üstün başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.