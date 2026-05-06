Dünyada sadece Elazığ'ın Baskil ilçesinde yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 'Baskil Ters Lalesi'ni koparan veya biyolojik çeşitliliğe zarar verenlere 2026 yılı güncel verileriyle 487 bin 338 TL idari para cezası kesiliyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kuluşağı köyü Selil Dağı ve 2 bin 17 rakımlı Haroğlu Dağı gibi çok kısıtlı alanlarda yetişen Baskil Ters Lalesi (Fritillaria Baskilensis), 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında koruma altında bulunuyor. Bilim dünyasına 1998 yılında kazandırılan ve dünyada sadece bu bölgede görülen Baskil Ters Lalesi, biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik en yüksek ceza diliminde yer alan bitkiler arasında bulunuyor. Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve bu nadir türü doğal ortamından koparmak suçundan uygulanan ceza miktarı, her yıl yeniden değerleme oranlarına göre güncellenerek uygulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili tebliğleri uyarınca, dünyada sadece bu bölgeye has olan çiçek soğanlarının doğadan toplanması ve ihraç edilmesi yasaklandı.

Bu yıl mevsimsel şartlar nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli olarak çiçek açan Baskil Ters Lalesi, ilçenin en önemli sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda hüznün sembolü olarak da bilinen ve baharın da habercisi olan bu endemik tür, bölgeye düzenlenen bir doğa yürüyüşü sırasında Aygün Çam tarafından kayıt altına alındı.