Fırat Üniversitesi, Türkiye'nin 'Patent Şampiyonu Üniversiteleri' arasında 9 farklı kategoride ilk 10 üniversite arasında yer alarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Patent Effect tarafından hazırlanan ve Türkiye'deki üniversitelerin teknoloji ile inovasyon performansını değerlendiren 'Türkiye'nin Patent Raporu 2025' sonuçları açıklandı. Raporda, üniversitelerin farklı teknoloji alanlarındaki patent başvuru sayıları esas alınarak yapılan sıralamalara yer verildi. Yayımlanan verilere göre Fırat Üniversitesi; özellikle yapay zeka, siber güvenlik, havacılık ve savunma ile batarya teknolojileri gibi kritik alanlarda geliştirdiği projeler ve patent başvurularıyla ilk 10 içerisinde kendine yer buldu.

Fırat Üniversitesi olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili akademisyenleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, bilginin ürüne dönüşmesinde patentlerin büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Göktaş, ayrıca patentlerin ticarileşmesi hususunda Fırat Teknokent işbirliğinde çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek emeği geçen akademisyenleri ve öğrencilerimizi tebrik etti.