Gaziantep'te 3'üncü kattaki evinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan olayına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Aile, karara tepki gösterdi.

Olay, 26 Haziran 2025 günü Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olarak çalışan Emel Akbaş Bayhan (38), 1,5 yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B. ile oturdukları evin 3'üncü katından şüpheli şekilde aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.

Acılı aile takipsizlik kararına tepki göstererek çeşitli iddialarda bulundu

Yaşanan olayın ardından devam eden soruşturma süreci sonunda, 3'üncü kattaki evinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan dosyasına takipsizlik kararı verildi. Verilen takipsizlik kararına tepki gösteren acılı aile, dosyanın derinlemesine incelenmediğini öne sürerek Emel Akbaş Bayhan'ın ölümünden sonra telefonundan kocasıyla şüpheli şekilde yazışmalar yapıldığını iddia etti. Maktulün ailesi, 06.47'de hayatını kaybeden Emel'in telefonundan 07.14'te kocasına mesaj gönderildiğini ve yazışmaların bir süre devam ettiğini öne sürerek 'delilleri örtbas etme girişimi' iddiasında bulundu.

Ailesi ve avukatları cinayet iddiasında bulunmuştu

2 aylık hamile olduğu öğrenilen Emel Akbaş Bayhan, 27 Haziran 2025 günü tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze namazı öncesi açıklamalarda bulunan kadının ailesi ve avukatları ise olayın şüpheli olduğunu ifade ederek cinayet şüphesinin araştırılmasını istemişti.

Düşme anları kameraya yansımıştı

Emel Akbaş'ın şüpheli şekilde ölümünden önce saat 05.23'te eşiyle tartışıp aracıyla evinden ayrılmak isterken eşi M.Ş.B.'nin aracın önünü kesme, şoför kapısını açma, bir süre tartışma ve sonrasında ise aracın hızla olay yerinden ayrılma anları yer almıştı. Saat 06.36'ı gösterdiğinde ise Emel Akbaş'ın aracıyla tekrar eve gelme anları ve 10 dakika sonrasından ise saat 06.47'yi gösterdiğinde 3. kattaki pencereden düşerek ölme anları da yer almış, saat 07.06'yı gösterdiği anlarda olayın yaşandığı pencerede hareketlilik olması ve pencerenin kapatılması ise dikkat çekmişti.