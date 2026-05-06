Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Bursa'da oynanacak olan Nesine 2. Lig Beyaz Grup play-off finali için Elazığsporlu taraftarlara 10 otobüs tahsis etti.

Başkan İdris Alan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bursa'da oynanacak final maçı için Elazığspor taraftarlarına 10 otobüs tahsis ettiklerini açıkladı. Başkan Alan paylaşımında; 'Haydi Gakkolar, şampiyonluk yolcusu kalmasın. Gün Elazığspor'a güç ve destek verme günü. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak Seza Çimento Elazığspor -Muğlaspor final maçının oynanacağı Bursa ilimize taraftarlarımızın yüksek düzeyde katılarak takımımıza destek vermeleri amacıyla taraftarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 10 adet otobüs tahsis ediyoruz. İnandık, başaracağız. O kupa bu şehre gelecek' ifadelerini kullandı.