Düzce'de cam yüklü tırın balatalarında çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yangın Anadolu Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Loğman V. idaresinde ki 99 ZG 928 plakalı Mercedes marka cam yüklü tırın balatalarından dumanların yükseldiğini gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yangını söndürmeye çalıştı. Sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan Kaynaşlı Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yanan lastikleri söndürerek yangının büyümesini engelledi. Yangından dolayı 2 şeritten verilen yol yangının söndürülmesinin ardından normal seyrine döndü. Olayda alevleri söndürmeye çalışan tır sürücüsü Loğman V. dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.