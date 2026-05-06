Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Merve köyü Kavakdere Mahallesi yolunda taş yüklü bir kamyon devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kavakdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir firma tarafından Karadeniz Ereğli'deki askeri limana taş götüren 67 TK 746 plakalı kamyonun sürücüsü E.K., karşı yönden gelen başka bir kamyona yol vermek isterken toprak zeminin kayması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi.

Kazada sürücü E.K. şans eseri yara almazken, olay yerine gelen trafik ekipleri bölgede inceleme yaptı. Devrilen kamyondaki taş yükü ise iş makineleri yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.