Mersin'in Mut ilçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan 19 proje düzenlenen etkinlikle sergilendi.

TOBB Mut Bilim ve Sanat Merkezi tarafından, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı çerçevesinde organize edilen fuar, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Fuarın açılışına Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer ile birlikte okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Ardından stantları gezen katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TOBB Mut Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hilal Tuncer, fuarda toplam 19 projenin yer aldığını belirterek, etkinliğin öğrencilerin yoğun emeğiyle hayata geçirildiğini ifade etti.

Mut Kaymakamı Osman Çelikkol ise organizasyonda emeği geçen öğretmen, idareci ve öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.