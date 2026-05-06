Antalya'da 67 ülkeden 2.552 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Taekvando Turnuvasında müsabakalara çıkan Denizlili milli sporcularımızdan Fatih Gültekin altın madalya, Zehra Orhan ise bronz madalya kazandı. İki sporcumuzda gözünü Avrupa Şampiyonasına dikti.

13.Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası 24-31 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşiyor. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 67 ülkeden 2.552 sporcu katılıyor. Türkiye'yi şampiyonada 254 sporcu temsil ediyor.

Yarışmalarda 80 kg.da tatamiye çıkan Denizlili Milli Sporcu Fatih Gültekin rakiplerini tek tek geçerek altın madalyanın sahibi oldu. Diğer Milli Sporcumuz Zehra Orhan, 65 kg'da tatamiye çıkarak bronz madalya kazandı.

Denizlili Milli Taekwondocular formuyla göz dolduruyor. Başarılı Antrenör Alper Karbuz eşliğinde katıldıkları yarışmalardan madalyalarla dönen genç sporcular hedef büyüttü. 13-15 Mayıs 2026 tarihlerinde Almanya'da yapılacak Avrupa Taekwondo Şampiyonasına hazırlanacak Denizlili Milli Sporcular, uluslararası arenada başarılı olmak için çaba sarfedecek.

Antalya'da yapılan şampiyonada Denizlili taekwondocuların elde ettikleri sonuçlarla gurur duyduklarını söyleyen Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.