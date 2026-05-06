SBB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Yeni Nesil Yeteneklerin Sosyal İnovasyon Alanında Güçlendirilmesi Çalıştayı' düzenlendi. 5 Mayıs'ta başlayarak 6 Mayıs'ta sona eren etkinlik; akademi, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile öğrencileri aynı çatı altında buluşturdu. İki gün boyunca yoğun katılımla gerçekleşen çalıştayda öğrencilerin sosyal inovasyon, girişimcilik ve sürdürülebilir kariyer alanlarında güçlendirilmesini hedeflendi. Çalıştayın ilk gününde alanında uzman konuşmacılar sosyal inovasyonun günümüzdeki önemi, tasarım odaklı düşünme yaklaşımı ve proje geliştirme süreçlerine dair kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

'Çalıştay dolu dolu geçti'

Etkinliğin ikinci gününde de program yoğun bir şekilde devam etti. Sabah saat 09.00'da başlayan oturumlar gün boyu süren uzman buluşmalarıyla devam etti. Katılımcılar, SBB Çok Amaçlı Salon / Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen program kapsamında uzmanlarla bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Gün sonunda yapılan değerlendirme oturumunda ise elde edilen çıktılarla birlikte katılımcı geri bildirimleri detaylı şekilde değerlendirildi.