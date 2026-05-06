Mersin Deniz Ticaret Odası ev sahipliğinde, Eurochambres ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğiyle yürütülen Türkiye-AB İş Diyaloğu II (TEBD II) projesi kapsamında düzenlenen çalışma ziyareti başladı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen program, 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilirken, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen oda ve borsa yöneticileri Mersin'de bir araya geldi. Dört gün sürecek programda, kentin uluslararası lojistik kapasitesi tanıtılarak yeşil ekonomi ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliği fırsatları ele alınıyor.

Programın açılış toplantısı Mersin Deniz Ticaret Odası'nda yapıldı. Toplantıya Eurochambres ve TOBB temsilcilerinin yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkilileri ile oda yöneticileri katıldı.

Açılışta konuşan MDTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bedii Canatan ve Genel Sekreter Fuat Gedik, Mersin'in Doğu Akdeniz'deki stratejik konumuna dikkat çekerek, kentin Avrupa ile Orta Doğu ve Orta Asya arasında önemli bir ticaret köprüsü olduğunu vurguladı. Programın, Mersin'in liman, lojistik ve turizm potansiyelinin tanıtılması açısından önemli bir fırsat sunduğu ifade edildi.

Toplantıda TEBD II Proje Direktörü Pınar Erdil, TOBB AB Dairesi Uzmanı Tuğçe Duru Kaya ve AB Türkiye Delegasyonu Program Müdürü Özgür Öcal da değerlendirmelerde bulunarak, proje kapsamında Türkiye ile Avrupa iş dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlarda, Mersin'in ticari kapasitesi ve enerji verimliliği projeleri katılımcılara aktarıldı. Programın devamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde 'Enerji Verimliliği ve Yeşil Lojistik' konulu konferans düzenlendi. Konferansta ticaretin enerji maliyetleri ve yeşil lojistikteki güncel gelişmeler ele alındı.

Program çerçevesinde Mersin Uluslararası Limanı, Mersin Serbest Bölgesi ve çeşitli lojistik tesislerde incelemeler yapılacak. Ayrıca denizcilik eğitimi alanında faaliyet gösteren kurumlar ziyaret edilerek kentin eğitim altyapısı yerinde incelenecek.

Programın son bölümünde ise Silifke ve Taşucu bölgelerinde sürdürülebilir turizm ve gastronomi alanındaki çalışmalar tanıtılacak.