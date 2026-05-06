Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan kentin simge yapılarından 583 yıllık Ulu Cami, yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kadir Gecesi yeniden ibadete açılmıştı. Tarihi Ulu Cami'nin resmi açılış programı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 'Depremden hemen sonra buranın hemen hızlıca hayata dönmesi için çalışmalar başlatıldı. Aslına en uygun restorasyon yapıldı. Biraz uzun sürdü ama gerçekten aslına en uygun hale getirildi' dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, 'Camimiz depremde hasar almıştı ve aslına en uygun hale getirilerek yeniden ibadete açıldı. Çok ciddi önemli bir çalışma yapıldı' ifadelerini kullandı.