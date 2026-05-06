Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eer operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde yaşayan A.E.S. de tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsı gözaltına alan ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada, 2 adet rulo Papirüs, 1 adet Papirüs saklama kabı, 1 adet heykel ve 1 adet antik kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.