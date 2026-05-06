SAMSUN (İHA) - Samsun'un Atakum Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenleyeceği En Güzel Bahçe Yarışması'na başvurular başladı.

Atakum Belediyesinin düzenlediği 2. En Güzel Bahçe Yarışması'na başvurular başladı. En güzel villa/konut/hobi bahçesi, en güzel site/apartman bahçesi, en güzel ofis/iş yeri bahçesi, en güzel balkon/teras bahçesi kategorilerinde düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar 31 Mayıs Cuma gününe kadar belediyenin internet adresine e-posta yoluyla başvuru yapabilecek.

Kentte çevre farkındalığı oluşturmak ve yeşille bütünleşmiş kentsel mekanların artırılması amacıyla düzenlenen yarışmaya, bahçe dekorasyonu ile amatörce uğraşan vatandaşlar katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin bahçe, balkon veya teraslarındaki peyzaj çalışmalarını 1024-768 piksel çözünürlükte ve JPEG formatında fotoğraflarla belgelemesi gerekiyor. Yarışma kriterleri arasında katılımcıların, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını doldurmuş olması da yer alıyor. Bahçe düzenlemesine ilgi duyan vatandaşlar, 31 Mayıs Pazar gününe kadar internet adresindeki forma ad-soyad, TC kimlik numarası, telefon, adres bilgilerini yazarak ve ilgili mekanlardan farklı açılardan çektikleri fotoğrafları (en az 5-en fazla 15) ekleyerek başvuru yapabiliyor.

Akademisyenler ve uzman isimlerden oluşan seçici kurul dört ayrı kategoride finalistleri belirleyecek. Mekânın genel tasarımı, bitki kompozisyonu, kullanılan yapı ve dekorasyon elemanlarının uygunluğu gibi kriterlerin değerlendirileceği yarışmada ilk üçe giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek. Seçici kurulun yapacağı değerlendirme sonuçları, 1 Temmuz Çarşamba günü Atakum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından web sitesinden kamuoyu ile paylaşılacak.

Organizasyon hakkında yapılan açıklamada, 'Yarışmamızı bu yıl ikinci kez, halkımızla buluşturmanın gururunu taşıyoruz. Organizasyonumuzun kentimizde çevre ve yeşil alanlar konusunda farkındalık oluşturacağına, halkımızın çiçek ve süs bitkilerine olan ilgisini artıracağına inanıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz yarışmamız halkımızdan yoğun ilgi görmüştü. Bu yıl katılımın, daha da fazla olacağını düşünüyoruz. Tüm Atakumluları peyzaj yeteneklerini sergilemeye, yarışmamıza davet ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.