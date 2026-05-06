Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun'un Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, ilçe genelinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde, sürücüler ve yayalar bilgilendirildi.

Ekipler, uygulama noktalarında durdurdukları araç sürücülerine trafik kurallarına uymanın önemi hakkında bilgi verirken, özellikle emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine riayet edilmesi ve seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması konularında uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara yönelik yapılan bilgilendirmelerde ise yaya geçitlerinin doğru kullanımı ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar anlatıldı. Etkinlik kapsamında hazırlanan broşürler de dağıtılarak toplumda trafik bilincinin artırılması hedeflendi.

Yetkililer, Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen bu tür çalışmaların hem sürücüler hem de yayalar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız süreceğini ifade etti.