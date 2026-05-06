Samsun'da 17 yaşındaki bir kız çocuğunun, akranı olan kızlar tarafından dakikalarca darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Olay, 30 Nisan akşam saatlerinde bir ortaokulun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan öğrenciler, 17 yaşındaki D.A.'yı okul bahçesinde darbetti.

Görüntülerde, D.A.'nın saçlarından sürüklendiği, tekme ve yumruklarla darbedildiği, başının defalarca yere vurulduğu anlar yer aldı. Olay sırasında çevrede bulunan bazı öğrencilerin şiddeti engellemek yerine yönlendirdiği ve yaşananların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği görüldü.

Darp edilen öğrenci D.A., 5 Mayıs'ta polis merkezine giderek görüntüleri teslim etti. Görüntülerin incelenmesinin ardından Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olaya karışan kızlardan N.S. (19) tutuklandı. S.G. (17), B.G. (14), H.K. (15) ve S.T.'nin (14) de tutuklanma talebiyle mahkemede işlemleri devam ediyor.

Aileye destek

Öte yandan, darp edilen kız çocuğu ve ailesine, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince sosyo-ekonomik ve psikososyal destek sağlandığı, ayrıca eğitim tedbiri kararı alındığı öğrenildi.