Bursa'nın İnegöl ilçesinde demir sac kesimi yapan genç, spiral taşının fırlaması sonucu yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'nde bir evin önünde meydana geldi. Yakup A. (31) evinin önünde spiralle demir sac kesimi yaparken spiral taşının fırlaması sonucu sağ kol ve sağ ayağından yaralandı. Derin kesiler nedeniyle kanlar içinde kalan genç, arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.