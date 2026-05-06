Bolu'da görülen uyuşturucu davası çıkışında ortalık karıştı. Sanık yakınları önce tanığı kovaladı, ardından olayı görüntüleyen iki kadın gazeteciye tehditler savurdu. Şüphelilerden birinin cinsel organını eliyle işaret ederek, 'Hoşuna gittiyse gel çek' dediği çirkin anlar da anbean kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Bolu Adliyesi'nde meydana geldi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçlamasıyla 2 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Uyuşturucu davası öncesinde ilk olarak sanık C.B.'nin yakınları ile davada tanık sıfatıyla ifade verecek olan E.Ö. arasında sözlü tartışma çıktı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle adliye koridorunda çıkan tartışma sonlandırıldı. Bir süre sonra başlayan duruşmada ifade sırası gelen tanık E.Ö. savunmasında, kendisine koridorda tokat atıldığını söyleyerek sanık yakınlarından şikayetçi olduğunu ifade etti. Duruşma süresi boyunca sanık yakınları birçok kez davaya müdahil olarak sözlü tartışmalara neden oldu.

Mahkeme heyeti 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşmanın bitmesiyle adliye binasının ön kısmında bekleyen sanık yakınları, tanık E.Ö.'nün arka kapıdan dışarı çıktığını öğrenince peşinden koşmaya başladı.

Kadın gazetecilere çirkin davranış: 'Hoşuna gittiyse gel çek'

Adliyede haber takibi yapan iki kadın gazeteci, çıkan koşuşturma anlarını görüntülemek istedi. Tanık E.Ö.'nün peşinden giden şahıslar, gazetecilerin görüntü aldığını fark etti. Tanığın peşini bırakıp gazetecilere yönelen kişiler, 'Sizi buluruz. O görüntüleri paylaşırsanız görürsünüz' diyerek tehditler savurdu. Kadın ve erkeklerin bulunduğu kalabalık grup, gazetecilerin üzerine yürüdü. Polis ekiplerinin araya girmesiyle şahıslar adliyeden uzaklaştırıldı. Ayrıca olay sırasında eliyle cinsel organını işaret eden şahsın, 'Hoşuna gittiyse gel çek' dediği anlar da anbean kaydedildi.

Polis ekipleri tarafından kadın gazeteciler güvenlik amacıyla adliye içine alındı.