Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 172 bin 713 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucu 3 şahsın kullanımında bulunan depo ve ikametlerde arama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen aramalarda toplam 172 bin 713 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.