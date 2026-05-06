Çorum'un Sungurlu ilçesinde öğrenci yurdunda yemek yedikten sonra rahatsızlanan 55 üniversite öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı öğrenciler, akşam yurtta yemek yedikten sonra zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı. Kusma ve mide bulantısı yaşayan 55 öğrenci, Sungurlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Tedavileri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.