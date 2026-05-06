Denizli'de düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışmalarının bölgesel etabında Muğla ekibi birinci olarak Adana'daki final etabına katılmaya hak kazandı.

Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Türkiye genelinde ormancılık bilincini artırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Ormancılık Yarışmalarının (TOY) Denizli etabı tamamlandı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmalara Antalya, İzmir, Isparta, Eskişehir, Muğla ve Denizli ekipleri katıldı.

İki etap halinde düzenlenen yarışmanın ilk gününde ekipler ormanlık alanda performans sergilerken, ikinci gün ise zorlu parkurda zamana karşı mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı etaplarda ekipler hem dayanıklılık hem de teknik becerilerini ortaya koydu. Yarışmalar sonunda Muğla ekibi birinci olarak büyük başarı elde etti. Birinciliği kazanan ekip, Adana'da gerçekleştirilecek final etabına katılma hakkı kazandı.

Türkiye Ormancılık Yarışmaları ile hem ormancılık mesleğinin tanıtılması hem de ekipler arası koordinasyon ve bilgi paylaşımının artırılması hedefleniyor.

Yarışmanın açılış töreninde konuşan Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, 'Orman Genel Müdürlüğü'nde görev yapmak yalnızca teknik bilgi değil; sabır, disiplin ve büyük bir özveri gerektirir. 2026 yılı itibarıyla genel müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen bu organizasyon, toprağa ilk temas anından yangınlarla mücadeleye kadar her aşamada insanlığımızı ve sorumluluğumuzu ortaya koyduğumuz önemli bir platformdur. Bugün burada ter dökecek olan Denizli, Antalya, Isparta, Muğla, İzmir ve Eskişehir Bölge Müdürlüklerimizde görevli ekiplerimizin her biri, kendi bölgesinin zaten birer şampiyonudur. Bu altı zorlu etapta yalnızca hızımızı değil; özverimizi, teknik bilgimizi, ormanlara olan hassasiyetimizi ve en önemlisi ekip ruhumuzu ortaya koyacağız. Unutmayalım ki bu sınavdaki en büyük kazancımız; aramızdaki dayanışmayı güçlendirmek ve köklü kurum kültürümüzü daha da sağlamlaştırmaktır' ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü Müdür yardımcısı Mustafa Özkaya, düzenlenen yarışmanın ekipleri daha bilinçli, daha çevik ve daha donanımlı hale gelmesini amaçladığını belirterek, 'Türkiye Ormancılık Yarışmaları, Valimizin Adana'da görev yaptığı dönemde, Adana Orman Bölge Müdürlüğümüz öncülüğünde il düzeyinde başlatılmıştı. Bu yarışmalar; hem orman yangınlarına hazırlık hem de diğer ormancılık faaliyetlerinde ekiplerimizin daha bilinçli, daha çevik ve daha donanımlı hale gelmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu sürecin arka planında çok ciddi bir eğitim ve hazırlık bulunmaktadır. Elde edilen başarılar doğrultusunda bu organizasyonu ulusal düzeye taşıma kararı aldık. Bu hafta içerisinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen etaplarla yarışmalar tamamlanacak. Bu etaplarda birinci olan ekiplerimiz Adana Bölge Müdürlümüzde düzenlenecek finalde yarışacak. Bu etaplar sonunda her bölgeden birinci olan toplam beş ekip, final etabında mücadele edecek ve Türkiye dereceleri belirlenecektir. Bugün burada adeta bir 'Şampiyonlar Ligi' atmosferi var. Çünkü Antalya, İzmir, Muğla, Isparta, Eskişehir ve Denizli gibi orman yangınlarıyla mücadelede her zaman hazır ve tecrübeli bölgelerimiz aynı sahada yarışıyor. Temennimiz; burada birinci olan ekibimizin final etaplarında da başarılı olarak Türkiye derecesi elde etmesidir' şeklinde konuştu.

Yarışmaya TOY isminin verilmesinin Türk kültürüne yakıştığını ifade eden Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ise 'Bugün burada çok güzel ve anlamlı bir etkinlikte birlikteyiz. Bu etkinliğin adı 'TOY'. Geçtiğimiz yıl bu organizasyonu ormancılık alanında ilk kez Adana'da hayata geçirmiştik. Başlangıçta ismi olimpiyat olarak düşünülmüş olsa da TOY isminin çok daha anlamlı ve bize yakışır olduğuna inanıyorum. Çünkü bizim köklü kültürümüzde toy, önemli bir yere sahiptir. Türk geleneğinde savaş, Türk'ün düğünüdür anlayışı vardır. Atalarımız sefere çıkmadan önce bir araya gelir, hazırlıklarını bir toy, bir şölen havasında yaparlardı. Yani zafere giden yol, birlik ve hazırlıkla başlardı. Bugün de bizler, orman yangınları sezonu başlamadan önce, bu nispeten sakin dönemde, ekiplerimizin hem fiziksel hem zihinsel olarak hazır hale gelmesini sağlıyoruz. Bu yarışmalar sayesinde arkadaşlarımız zindelik kazanıyor, ekip ruhunu güçlendiriyor ve adeta bir sefer öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Dolayısıyla bu organizasyonun TOY olarak adlandırılması hem kültürümüzle örtüşen hem de çok anlamlı bir tercih olmuştur. Bu ismi bulan ve bu organizasyona katkı sağlayan herkesi tebrik ediyorum' dedi.