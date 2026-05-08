Atlas Okyanusunda seyreden lüks yolcu gemisinde hantavirüsten etkilenen ilk kişi, 6 Nisan'da belirti göstermeye başlayan ve 11 Nisan'da hayatını kaybeden Hollandalı erkek yolcu oldu. Virüs, Güney Afrika'da yoğun bakımda olan İngiliz hasta üzerinde yapılan testin 2 Mayıs'ta pozitif sonuçlanmasıyla ilk kez tespit edildi. Birçok ülke, yolcuların ve yakın temaslılarının izini sürmeye devam ediyor.

Arjantin'den çoğunluğu İngiliz, Amerikalı ve İspanyol olmak üzere 140'tan fazla yolcu ve mürettebat ile Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) gittiği sırada hantavirüse bağlı 3 ölümün yaşandığı Hollanda bayraklı lüks MV Hondius yolcu gemisi, tahliye için Kanarya Adaları'na doğru ilerliyor. Birçok ülke virüsten etkilenen yolcuların ve yakın temaslılarının izini sürmeye devam ederken, salgının kronolojisi şöyle gelişti:

1 Nisan

Gemi, Arjantin'in en güneyindeki Ushuaia'dan yola çıktı. Planlanan duraklar arasında Antarktika ve Güney Atlantik Okyanusu'ndaki birkaç izole ada bulunuyor.

6 Nisan

70 yaşındaki Hollandalı bir adam, gemide ateş, baş ağrısı ve hafif ishal şikayetleriyle hastalandı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre adam ve eşi, gemiye binmeden önce Ushuaia'da gezi yaptı ve Arjantin ile Şili'nin başka yerlerini de ziyaret etti.

11 Nisan

Hollandalı adam, solunum güçlüğü yaşamaya başladı ve gemide hayatını kaybetti. Geminin bağlı olduğu şirkete göre ölüm nedeni o sırada belirlenemedi.

15 Nisan

Gemi, Güney Atlantik'te İngiliz toprağı olan ıssız Tristan da Cunha takımadalarında durduğunda 6 kişi daha yolculuğa katıldı. Hollandalı adamın cansız bedeni gemide kalmaya devam etti.

24 Nisan

Hayatını kaybeden Hollandalı adamın cenazesi, aynı İngiliz topraklarının bir parçası olan Saint Helena Adası'nda gemiden indirildi. Eşi ve 20'den fazla yolcu da gemiden indi. Saint Helena Adası, gemideki bazı yolcular için yolculuğun son durağı oldu.

25 Nisan

Hollandalı adamın hastalık belirtileri gösteren eşi, St. Helena'dan uçakla Güney Afrika'ya geçti. Havayolu şirketine göre uçakta 88 yolcu ve mürettebat üyesi bulunuyordu. Gemiden inenlerin kaçının bu uçuşa katıldığı ise henüz belli değil.

26 Nisan

Hollandalı kadın, ülkesine dönmek için başka bir uçağa binmeye çalışırken havaalanında fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede (Güney Afrika'da) hayatını kaybetti.

27 Nisan

St. Helena'dan ayrılan gemide 3'üncü bir yolcunun daha hastalandığı fark edildi. İngiliz vatandaşı olan adam, Atlas Okyanusu'nun güneyinde İngiltere'ye bağlı Ascension Adası'na tahliye edildi. Daha sonra Güney Afrika'ya götürülen İngiliz hasta, bir hastanenin yoğun bakım ünitesine alındı. Adamın yüksek ateşi, nefes darlığı ve hantavirüs kaynaklı zatürre belirtileri olduğu öğrenildi.

28 Nisan

Gemi, Afrika'nın batı kıyısındaki Yeşil Burun Adaları'na doğru yol alırken Alman bir kadın yolcu da gemide hastalandı.

2 Mayıs

Alman kadın, ilk yolcunun rahatsızlanmasından yaklaşık 1 ay sonra gemide hayatını kaybetti. Bu, 3'üncü ölüm vakası oldu. Aynı gün Güney Afrika sağlık yetkilileri, yoğun bakımda bulunan İngiliz bir adam üzerinde yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu. Bu, hantavirüsün ilk tespiti oldu.

3 Mayıs

Dünya Sağlık Örgütü, yolcu gemisinde hantavirüs salgını şüphesiyle ilgili harekete geçtiğini ve geminin Yeşil Burun Adaları sularına ulaştığını açıkladı.

4 Mayıs

Güney Afrika sağlık yetkilileri, havaalanında fenalaşarak hayatını kaybeden Hollandalı kadının hantavirüs testinin ölümünden sonra pozitif çıktığını belirtti. İngiliz hastanın testinin pozitif çıkmasının ardından Hollandalı kadının cansız bedeninde de test yapılmasına karar verilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, gemideki durumu 'salgın' olarak değerlendirmeye başladı.

5 Mayıs

Yolcu gemisi, daha fazla hastayı tahliye edip, diğer yolcuların ve mürettebat üyelerinin karaya çıkmasına izin verilip verilmeyeceği konusunda Yeşil Burun Adaları yetkilileriyle çıkmaza girdi. Yeşil Burun Adaları yetkilileri, yardım etmek için gemiye sağlık çalışanları gönderirken, ancak kimsenin karaya çıkamayacağını bildirdi. Gemideki 2 mürettebat, geminin doktoru da dahil olmak üzere ciddi şekilde hasta ve bir başka kişi de gözetim altında tutuluyor.

6 Mayıs

Bu 3 kişiden 2'si, hantavirüs testi pozitif çıktıktan sonra gemiden tahliye edilerek Avrupa'daki hastanelere götürüldü. Daha sonra İspanya, gemiyi kabul edeceğini açıkladı. Gemi, İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru yola çıktı. İsviçre'deki yetkililer, St. Helena'da daha önce gemiden inen 1 adamda daha hantavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece teyit edilen vaka sayısı 5'e yükseldi.

Güney Afrika ve İsviçre'deki sağlık yetkilileri, bunun insandan insana bulaştığı düşünülen tek hantavirüs olan Andes virüsü olduğunu belirtti. Bu virüs, Güney Amerika'da özellikle Arjantin ve Şili'de görülüyor.

7 Mayıs

İsviçre, İngiltere, Hollanda, Fransa, Singapur, Güney Afrika ve diğer ülkelerdeki sağlık yetkilileri, daha önce yolcu gemisinden ayrılan kişileri karantinaya alıyor ve gemideki yolcularla temas etmiş olabilecek kişilerin izini sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, halk için riskin düşük olduğunu belirterek, salgının Covid-19 pandemisine benzemediğini vurguluyor.