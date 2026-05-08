Menopoz döneminde meme dokusunda oluşabilecek değişimlere dikkati çeken Medicana Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özerhan, 'Menopoz sonrasında meme kanseri riskinde artış görülebileceği için düzenli takip, erken tanı açısından hayati önem taşır' dedi.

Menopozla birlikte hormonal değişimlerin meme dokusunda farklılaşmalara yol açabileceğini belirten Medicana International Ankara Hastanesi Menopoz Wellness Komitesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özerhan, geçmişte yapılan kontrollerin normal sonuçlanmasının ilerleyen yıllarda risk olmadığı anlamına gelmediğini söyledi. Menopoz döneminin meme sağlığı açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç olduğunu vurgulayan Özerhan, 'Menopoz ve sonrasında risk faktörleri yeniden değerlendirilmeli, takipler buna göre planlanmalıdır. Küresel epidemiyolojik verilere göre meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 65-70'i postmenopozal yani menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görülmektedir. Bunun temel nedenleri arasında hormon dengesindeki değişimler, yaş faktörü, vücut yağ oranındaki artış ve hücresel onarım mekanizmalarının zayıflaması yer alır. Ayrıca uzun süre östrojene maruz kalmak da meme kanseri riskini artırabilir. Örneğin erken adet görüp geç menopoza giren kadınlarda toplam maruziyet arttığı için risk daha yüksektir' ifadelerini kullandı.

Erken teşhis meme kanserinde hayati önem taşır

Düzenli taramaların ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Özerhan, 'Meme kanseri ile mücadelede en önemli unsur erken teşhistir. Bu nedenle kadınların meme sağlığı konusunda bilinçli olması gerekir. Menopoz öncesinde iki yılda bir, menopoz sonrasında ise yılda bir mamografi, gerekli durumlarda ultrasonografi kontrolleri yapılmalıdır. Her kadının risk profili farklıdır. Aile öyküsü, yaş, hormonal durum ve bireysel risk faktörleri göz önünde bulundurularak kişiye özel tarama programı oluşturulmalıdır. Amaç, gereksiz kaygı oluşturmak değil, doğru zamanda doğru kontrolleri yaparak sağlığı korumaktır' açıklamasında bulundu.

Kendi kendine meme muayenesi alışkanlık olmalı

Kendi kendine meme muayenesinin de alışkanlık haline getirilmesinin önemine değinen Özerhan, şu ifadeleri kullandı:

'Tüm kadınlar 20 yaşından sonra her ay, adet bitimini takip eden hafta içerisinde kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır. Menopoz sonrası dönemdeki kadınlar da her ay aynı düzeni sürdürmelidir. Yaklaşık 10 dakika sürecek bu kontrolde meme simetrisinde değişiklik, şekil bozukluğu, çökme, renk değişikliği, ciltte bozulma veya meme başında farklılık olup olmadığına dikkat edilmelidir. Meme ve koltuk altı bölgesi üç parmakla dairesel ve hafif baskılı hareketlerle kontrol edilmelidir. Düzenli takip sayesinde meme sağlığı korunabilir ve olası riskler erken dönemde kontrol altına alınabilir.'