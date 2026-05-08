Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Diyarbakır'da düzenlenen IV. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayında hem Çocuk Kalp Merkezi kapasite artışı hem de yapımı devam eden Diyarbakır Şehir Hastanesinde kurulacak modern Tüp Bebek Merkeziyle ilgili iki önemli müjde verdi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ek binası bünyesinde hizmet veren Diyarbakır Çocuk Kalp Merkezinde gerçekleştirilen 'IV. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı', Türkiye'nin dört bir yanından alanında uzman hekimleri bir araya getirdi. Çalıştayda pediatrik kardiyak yoğun bakım alanındaki güncel uygulamalar, hasta yönetimi ve bilimsel gelişmeler ele alındı. Programın açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Diyarbakır için iki önemli sağlık yatırımının müjdesini verdi. Diyarbakır Çocuk Kalp Merkezinin bugün yalnızca Diyarbakır'a değil, tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine hizmet veren önemli bir merkez haline geldiğini belirten Okumuş, merkezin kapasitesinin artırılacağını açıkladı. Türkiye'de bulunan 23 çocuk kalp merkezinden biri olan Diyarbakır Çocuk Kalp Merkezinin en aktif merkezlerden biri olduğunu ifade eden Okumuş, mevcut fiziki kapasitenin artırılmasının bölge için çok önemli olduğunu dile getirdi. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrası çocuk kardiyak yoğun bakım alanında yeni bir kapasite artışı planlandığını belirten Okumuş, yapılacak düzenlemeyle merkezin yaklaşık yüzde 50 oranında büyütüleceğini aktardı. Prof. Dr. Okumuş, 'Diyarbakır'da çok güçlü ve çok aktif bir ekip var. Çok ciddi bir hasta yükü taşıyorlar. Sayın Bakanımızın destekleriyle burada çocuk kardiyak yoğun bakım kapasitesini artıracak önemli bir adım atıyoruz. Böylece çocuk hastalarımıza çok daha güçlü sağlık hizmeti sunacağız' dedi.

Öte yandan, yapımı hızla devam eden ve yakın zamanda hizmete açılması planlanan Diyarbakır Şehir Hastanesi bünyesinde modern ve geniş kapsamlı bir tüp bebek merkezi kurulacağı da açıklandı. Yeni merkezin ileri teknoloji altyapısıyla planlandığını ifade eden Okumuş, şehir hastanesinde kurulacak yeni tüp bebek merkezinin mevcut kapasitenin çok üzerinde hizmet vereceğini belirtti.

Çalıştay iki gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından gelen, çocuk kalp damar cerrahisi uzmanları, çocuk kardiyolojisi, yenidoğan uzmanları ve anestezi uzman hekimleri katılımıyla uygulamalı olarak Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezinde sürecek.