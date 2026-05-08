Yunus Emre Enstitüsü (YEE), faaliyet ağını Latin Amerika'nın en önemli merkezlerinden biri olan Brezilya'ya taşıdı. Sao Paulo'da açılan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) ile Enstitü, 71 ülkede 95 temsilciliğe ulaşarak küresel kültür diplomasisi vizyonunu daha da güçlendirdi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından hayata geçirilen merkez, Türkçenin öğretiminden kültür-sanat faaliyetlerine, akademik iş birliklerinden gastronomi etkinliklerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösterecek. Böylece Türkiye'nin köklü kültürel mirası Brezilya'da doğrudan ve doğru bir şekilde tanıtılacak; iki ülke halkları arasındaki kültürel bağlar daha da kuvvetlenecek.

Sao Paulo'da Türkiye'ye açılan yeni bir kapı

Latin Amerika'nın ekonomik, kültürel ve entelektüel merkezlerinden biri kabul edilen Sao Paulo'da açılan YETKM'nin, Türkiye-Brezilya ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandırması bekleniyor. Türk dizilerinin bölgede gördüğü yoğun ilginin oluşturduğu kültürel yakınlık, artık Türkçe kursları, sanat etkinlikleri, konferanslar ve kültürel programlarla daha kalıcı bir zemine taşınacak. Merkez, yalnızca bir kültür kurumu değil; aynı zamanda Türkiye ile Brezilya arasında dostluğu, karşılıklı anlayışı ve ortak üretimi geliştirecek stratejik bir buluşma noktası olacak.

'Gelin Tanış Olalım' çağrısı Brezilya'da yankılandı

Açılış programında konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım' çağrısının kültürel diplomasinin güçlü ilham kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

Aliy, Enstitünün yalnızca Türkiye'yi tanıtmayı değil; farklı kültürler arasında kalıcı insani bağlar kurmayı hedeflediğini belirterek So Paulo'daki merkezin bu anlayışın somut bir yansıması olduğunu ifade etti.

Türkiye-Brezilya ilişkilerinde yeni dönem

Açılış töreninde konuşan Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ise Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin dış politika, ekonomi, ticaret, kültür ve turizm alanlarında çok boyutlu şekilde gelişmeye devam ettiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaştığını, yeni hedefin ise 10 milyar dolar olduğunu ifade eden Akça; havacılık sanayiinden turizme kadar birçok alanda iş birliğinin güçlendiğine dikkat çekti.

Türkiye'den Brezilya'ya uzanan kültürel etkileşimin önemli unsurlarından biri olan Türk dizilerinin Brezilya'da büyük ilgi gördüğünü belirten Akça, Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin bu ilgiyi daha derin ve sürdürülebilir kültürel ilişkilere dönüştüreceğini ifade etti.

Kültürel diplomasi dünyanın en uzak coğrafyalarında

İlk kültür merkezini 2009 yılında Saraybosna'da açan Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye'nin yumuşak güç kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Türk dili, edebiyatı, tarihi, sanatı ve medeniyet birikimini küresel ölçekte görünür kılan Enstitü; Sao Paulo'da açılan yeni merkeziyle Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki etkinliğini daha da artırmış oldu. Brezilya'daki YETKM'nin; eğitim, kültür, bilim ve sanat alanlarında yeni iş birliklerine öncülük etmesi, Türkiye ile Brezilya arasındaki dostluk ilişkilerinin sembollerinden biri hâline gelmesi bekleniyor.