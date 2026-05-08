Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 9'uncusu organize edilen Küçükköy Teferiç Şenlikleri, geleneksel kortej yürüyüşüyle başladı. Müzikten dansa, kültürden eğlenceye uzanan zengin programıyla baharın coşkusunu üç gün boyunca Ayvalık'ta yaşatacak olan şenlikler, ilk günden yoğun ilgi gördü.

Küçükköy sokaklarında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Aydın, Srebrenitsa Anneleri, Türkiye Bosna Sancak Derneği, Pendik Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği ve Karadağ Sosyal Refah Bakanlığı ve Belediye temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülere sahne olan kortejde vatandaşlar müzikler eşliğinde şenliğin coşkusunu yaşadı.

Küçüköy'ün aynı adı taşıyan tarihi camii avlusunda sona eren yürüyüşün ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Teferiç Şenlikleri'nin artık yalnızca Küçükköy'ün değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukların da ilgiyle takip ettiği, gelenekselleşmiş büyük bir buluşma haline geldiğini söyledi.

Konuşmasında, 'Bugün burada yalnızca bir şenliği başlatmak için değil; geçmiş ile geleceği buluşturan, kültürümüzü yaşatan, dostluğu büyüten çok özel bir geleneği birlikte yaşatmak için bir aradayız' diyerek söze başlayan Başkan Mesut Ergin, 'Küçükköy'ün kalbinde, doğanın tüm cömertliğiyle kucakladığı bu güzel coğrafyada, Teferiç'in o eşsiz ruhunu yeniden hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Teferiç, sadece bir eğlence değildir. Teferiç; bir hatırlayıştır. Teferiç; köklerimize, birlikte yaşama kültürümüze, komşuluğa, paylaşmaya ve dayanışmaya duyduğumuz saygının adıdır. Yüzyıllardır Balkanlardan Ege'ye taşınan bu güzel gelenek, farklı kültürlerin bir arada nasıl zenginleştiğinin en güzel örneklerinden biridir. Küçükköy, bu anlamda sadece bir mahalle değil; bir hafıza mekânıdır. Her sokağında bir hikâye, her taşında bir iz, her insanında bir emek vardır. Bugün burada kurulan sofralar, yakılan ateşler, söylenen şarkılar, edilen sohbetler; aslında bizi biz yapan değerlerin yeniden hayat bulmasıdır. Birlikte gülmenin, birlikte üretmenin, birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır.'dedi.

Hoşgörü kenti Ayvalık

Ayvalık'ın, tarih boyunca farklı kültürlerin bir arada, hoşgörüyle yaşadığı çok özel bir kent olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, bu topraklarda hiçbir rengin diğerinden üstün görülmediğini, hiçbir sesin diğerini bastırmadığına vurgu yaparak. Teferiç'in de bu anlayışın en güzel yansıması olduğunu söyledi.

Kaymakam Hasan Yaman, 'Küçükköy Dünya'nın en güzel köyü'

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da konuşmasında, Ayvalık Kuvayi Milliye şehri olduğunu hatırlatarak, bölgeden insanların büyük acılar yaşadıklarını hatırlattı. Kaymakam Yaman, 'Bölgemiz tarihi anlamda da bir misyonu barındırmaktadır. Bosna Savaşı'nda çekilen acıları yaşanan katliamları çok güçlü bir şekilde gündeme getiren Sreprenitsa Anneleri Derneği başkanı ve üyeleri bugünün şeref konukları onları burada görmekten onur ve şeref duyuyoruz. Katılanların üç gün boyunca etkinliklerde hoşça vakit geçirmesini diliyorum. Küçükköy, dünyanın en güzel köyü yarışmalarında birinci gelmeyi hak ediyor. Küçükköy bütün o şartlara sahip, buradan yeniden aday olduğumuzu duyuralım' diye konuştu.

Srebrenitsa Anneler Derneği Başkanı Munira Subasic teşekkür etti

Bosna Hersek'ten gelen Srebrenitsa Annelerinin de katıldığı etkinlikte Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic'in yaptığı duygusal konuşma şenliğe damga vurdu. Sırpların katliamında eşini, çocuklarını, çok sayıda yakınını kaybeden Srebrenitsa Anneleri Derneği başkanı Münira Subasiç, 'Sadece Müslüman olduğumuz için çok sayıda insanımızı kaybettik. Acımızın biraz olsun dinmesi için bu katliamı bütün dünya bilsin, yapanlar yargılansın ve bu olay bir soykırım olarak tanınsın istedik. Uzun yıllar süren mücadelemizin sonunda bunun bir soykırım olarak kabul edilmesini sağladık. Kaybettiğimiz beş bin yakınımızın cenazelerine ulaştık, şu an üç bin kaybımızın cenazelerini aramaya devam ediyoruz. Bu etkinliğe bizleri davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.' dedi.

Festival zengin bir içeriğe sahip

Şenlikler kapsamında düzenlenen 'Köşebaşı Sokak Konserleri' gün boyu Küçükköy'ün farklı noktalarında gerçekleştirildi. Çarşı, Meydanlık ve Taş Köprü girişinde düzenlenen mini konserler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlik programında ayrıca; Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri Halk Oyunları Ekibi ile Ritim Grubu sahne alırken, 'Yöresel Kıyafetler Defilesi' de büyük beğeni topladı. Kültür ve sahne etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen gösteriler izleyenlerden alkış aldı.

Şenliklerin dikkat çeken etkinliklerinden biri de Bosna-Hersek'ten gelen Srebrenitsa Anneleri'nin katıldığı söyleşi ve 'İnsanlığın Yanında' isimli kitap imza günü olması bekleniyor.

Anneler Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte, Srebrenitsa anneleri yaşadıkları acıları ve soykırımın unutulmaması gerektiğini katılımcılarla paylaşacak.

Küçükköy'de düzenlenen etkinlikler kapsamında Sabancı Üniversitesi Teknoloji Atölyesi tarafından çocuklara yönelik birbirinden farklı etkinlikler de organize edildi. Felsefe, matematik oyunları, kodlama, arkeoloji, ahşap baskı ve ritim atölyeleri çocukların yoğun ilgisiyle karşılanması bekleniyor.

Şenliklerin bu akşamki programında ise; Balkan müziğinin sevilen isimlerinden Cenk Bosnalı 'Balkan Akustik Konseri' ile sahne alırken, Sevim Kahya ve SakoBand Orkestrası da Ağaçaltı etkinlik alanında vatandaşlara müzik dolu anlar yaşatacak.

Ayvalık Belediyesi tarafından 'Baharda Şenlik Bir Başka!' mottosuyla organize edilen Teferiç Şenlikleri'nin hafta sonu boyunca konserler, söyleşiler, atölyeler ve kültürel etkinliklerle devam edeceği öğrenildi.