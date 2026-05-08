Kırşehir'de Zanaatkarlar Çarşısı'nda tesbih ustalığı yapan Savaş Çiftçi, mesleğinde çırak yetişmemesinden yakındı. Kentte profesyonel anlamda tek kaldığını söyleyen Çiftçi; antika tespihlerin değerinin 1 milyon TL'ye kadar ulaşabildiğini ifade etti.

Yıllardır tespih yapımıyla uğraşan Savaş Çiftçi; mesleğin emek ve el yatkınlığı istediğini belirterek tespih yapımı hakkında bilgiler verdi. Çiftçi; 'Tespih sektöründe çırak yetişmesi biraz zor bir iş. El yatkınlığı olması gerekiyor. Sektörümüz her zaman çırakların müracaat ettiği bir alan değil' dedi. Tespihin toplumda yanlış algılandığını da ifade eden Çiftçi, 'Maalesef tespih kullanımları magandalıkla anılıyor. Elinde tespih olanlar o şekilde değerlendiriliyor. Oysa tespih efendiliğin sembolüdür. Kullanım şekilleri önemli' diye konuştu. Kırşehir'de profesyonel anlamda mesleği sürdüren tek kişi olduğunu kaydeden Çiftçi, 'Şehirde tekim. Çırak yetiştirememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Mesleği öğrenmek isteyenlere severek yardımcı olurum' ifadelerini kullandı.

Tespihlerin taş, kehribar, ağaç ve hayvansal malzemelerden üretildiğini söyleyen Çiftçi; fiyatların kullanılan malzeme ve işçiliğe göre değiştiğini belirterek, tespihlerin 400-500 TL'den başladığını ve antika tespihlerde ise fiyatların 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında değiştiğini aktardı.