KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu iddia edilen M.T.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip sonucunda M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada bin 200 gram uyuşturucu ot, 44 gram uyarıcı madde, 28 gram sentetik hap ile 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.