Edinilen bilgiye göre Kırşehir'de terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 90 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İl jandarma komutanlığı siber suçlarla mücadele şubesi ekipleri, suçların önlenmesine yönelik sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 90 sosyal medya hesabı belirlendi. Tespit edilen hesaplara yönelik , Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildiği bildirildi.