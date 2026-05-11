Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda vatandaşlarla bir araya gelerek annelerin özel gününü kutladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Anneler Günü'nü unutmadı. Eski Belediye Binası'nda gerçekleştirilen programda Turgutlulu kadınlarla buluşan Başkan Çetin Akın, annelere ve anne adaylarına çiçek takdim etti. Annelerin toplumdaki önemine vurgu yapan Başkan Çetin Akın; sevgi, emek, merhamet ve fedakarlıklarıyla hayatın en kıymetli değerlerinden biri olan annelere teşekkür etti.

Başkan Çetin Akın ayrıca Engelliler Haftası kapsamında Otizmliler Dayanışma ve Hakları Derneği ile Bedensel Engelliler Derneği tarafından Orta Park'ta düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Burada da kadınlara çiçek hediye eden Başkan Akın, Anneler Günü'nü kutlayarak özel bireylerin aileleriyle yakından ilgilendi.

Programlara Başkan Çetin Akın ile birlikte eşi Sabriye Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ve eşi Semra Maliz, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Zünbülcan Tosunoğlu ile CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Sarman da katılarak Anneler Günü'nü kutladı.

Başkan Çetin Akın, 'Hayatımıza sevgileriyle yön veren, fedakarlıklarıyla bizleri büyüten tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Sevgi, sabır ve emekleriyle geleceğimizi şekillendiren tüm kadınlara minnettarız. Yüreğinde anne şefkati taşıyan tüm kadınların bu anlamlı günü kutlu olsun' sözleriyle Anneler Günü'nü kutladı.