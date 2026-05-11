Bilim Yunusemre'de Anneler Günü kapsamında birbirinden renkli ve eğitici etkinlikler gerçekleştirildi. Gün boyunca anneler ve çocuklar birlikte hem eğlendi hem de üretmenin keyfini yaşadı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen 'Yaşayan Park Anne-Çocuk Doğa Tasarım Yarışması'nda 9-14 yaş arası çocuklar, anneleriyle birlikte hayallerindeki doğa dostu parkları tasarladı. Doğadan toplanan yaprak, dal ve kozalak gibi malzemelerin kullanıldığı çalışmalarda çocuklar hazırladıkları tasarımları kısa sunumlarla anlatarak eserlerini sergiledi. Anneler Günü'ne özel hazırlanan farklı atölye ve etkinliklerde aileler birlikte kaliteli zaman geçirirken bilim, sanat ve doğayı bir arada deneyimleme fırsatı buldu. Gün boyunca ortaya çıkan renkli görüntüler etkinliğe katılan herkes için unutulmaz anlara sahne oldu. Program sonunda etkinliklere katılan öğrencilere ve annelere sertifika takdim edildi.