Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Anneler Günü dolayısıyla belediye personelini ziyaret ederek kadın çalışanların özel gününü kutladı. Başkan Şimşek, personele çiçek hediye ederek özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Belediye hizmet birimlerini tek tek gezen Başkan Şimşek, kadın personele çiçek hediye ederek emekleri ve fedakârlıkları için teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde personelle sohbet eden Başkan Şimşek, annelerin toplumdaki yeri ve önemine vurgu yaptı.

Belediye çalışanlarının Anneler Günü'nü tek tek kutlayan Şimşek, 'Hayatımıza sevgileriyle yön veren, emekleriyle geleceği şekillendiren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Belediyemizde özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımıza da aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum.' dedi. Ziyaret sırasında çiçek sürpriziyle mutlu olan belediye personeli ise Başkan Şimşek'e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.