Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Şalvar Gecesi'nin bu haftaki adresi Hacıhaliller Mahallesi oldu. Kadınlar müzik eşliğinde eğlenirken, gece renkli ve samimi görüntülere sahne oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi işbirliğiyle her hafta farklı mahallelerde düzenlenen Şalvar Gecesi etkinliği, bu kez Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği gecede kadınlar, müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Geleneksel kültürün yaşatılmasına katkı sağlayan Şalvar Gecesi'nde kadınlar hem günlük hayatın stresinden uzaklaşma fırsatı buldu hem de komşularıyla bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirdi. Katılımcılar, mahallelerde düzenlenen sosyal etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyonda emeği geçen belediyelere teşekkür etti.