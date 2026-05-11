Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlardan toplanan salamuralık taze yapraklar üreticinin yüzünü güldürürken, kilosu 100 liradan alıcı bulan yapraklar, aile bütçesine önemli katkı sağlıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi, üzüm üretiminin yanı sıra taze bağ yaprağı üretiminde de önemli merkezlerden biri haline geldi. İlçe genelinde birçok alım merkezinde bağlardan toplanan salamuralık taze yaprakların kilosu 100 liradan satın alınıyor.

Bağlardan sabahın erken saatlerinde toplanan yapraklar, özellikle kadınlar ve gençler için önemli bir gelir kaynağı oluştururken aile ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. Bir kişinin günlük ortalama 25 ila 30 kilogram arasında salamuralık yaprak topladığı öğrenildi.

Sarıgöllü üretici Kubilay Tanrıöver, üzümden önce yaprağın kazandırmaya başladığını belirterek, 'Sarıgöl, taze bağ yaprağının da merkezi durumunda. İlçede birçok noktada yaprak alımları yapılıyor. Şu an bağlardaki yapraklar oldukça kaliteli. Ekşiliği ve tableti bol olduğu için yoğun talep görüyor.' dedi.

Üzüm sezonu öncesinde hareketlenen yaprak piyasasının, hem üreticiye hem de tarım işçilerine ekonomik canlılık sağladığı ifade edildi.