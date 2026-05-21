Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bulunan 3 yavru tilki koruma altına alındı.

Saraykent ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından 3 yavru tilki bulundu. Vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bilgi verdi ve ekipler 3 tilki yavrusunu teslim aldı. Yavru tilkiler sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra bakım ve rehabilitasyon süreçleri için Kocaeli'ne nakledildi. Uzman ekipler tarafından yürütülecek bakım ve rehabilitasyon çalışmalarıyla doğal yaşam becerileri kazandırılacak olan yavruların, süreç sonunda yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılacağı öğrenildi.