Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çıkan yangında ev, tandır ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabasında çıktı. Yalnız yaşadığı öğrenilen M.A.'nın evinde, elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede tüm evi sardı. Evin bitişiğindeki tandır ve ahıra sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangına Araplı ve Sorgun Belediyeleri itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında ev, tandır ve ahır kullanılamaz hale gelirken olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.