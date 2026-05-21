Adana'da meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle çarpışan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Samet Güneş yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Samet Güneş'in (27) idaresindeki motosiklet, seyir halindeki bir kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Güneş, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet Güneş, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.