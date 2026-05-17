Adana'nın Yüreğir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi Tuzlu Yolu Çağırkanlı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz A.'nın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürcünün cenazesi vinç yardımıyla traktörün kaldırılması sonucu çıkartıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.