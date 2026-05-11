Yozgat'ta 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, il merkezi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 1'inin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.