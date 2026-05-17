Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek Barajı'nda, son dönemde etkili olan bereketli yağışların ardından su seviyesi hızla yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık tehlikesinin ardından yaşanan doluluk memnuniyetle karşılanıyor.

İlkbaharda yoğun yağışların ardından doluluk oranında gözle görülür artış yaşanan Çekerek Barajı tarımsal sulama ve balıkçılık yönünden önemli yere sahip. Özellikle son haftalarda etkili olan sağanak yağışların ardından baraj havzasına gelen su miktarında önemli bir artış kaydedildi.

Barajın çevresinde bulunan Millet Bahçesi, Lavanta Adası, Rafting alanı ve piknik bölümleri de sıklıkla ziyaretçi ağırlıyor. Çekerek Barajı'nı ziyaret eden Kamil Selvi yağmurlardan dolayı baraja gelemediğini yağmur durunca gelebildiğini belirtti. Selvi, 'Baraj dolmuş. Şu güzel manzarayı herkesin gelip görmesini isterim. Şu an Millet Bahçesindeyim. Karşıda Lavanta Adası var. Yağmurlardan dolayı bir türlü fırsat bulup da gelemiyorduk. 3-5 sene önceki halinden farklı olmuş. Epey dolmuş. Aşağı tarafta şato ve rafting alanı, Kızlar Kayası var. Fuat Oktay beye teşekkür ederiz buralarla ilgilendiği için. Tam gezilecek yer burası. Burası Çekerek, Yozgat'ın Paris'i' dedi.