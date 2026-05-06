Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstasyon Caddesi ve Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte geleceğin sürücü ve yayaları olan çocuklara trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimlerde doğru karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, trafik ışıklarının anlamı ve emniyet kemeri kullanımı gibi temel konular üzerinde duruldu.

Polis ekipleri, çocuklara trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, trafikte kurallara uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Etkinlikte çocukların hem eğlenerek öğrendiği hem de trafik kurallarına dair farkındalık kazandığı gözlendi.

Yetkililer, trafikte güvenliğin sevgi ve bilinçle başladığını belirterek, bu tür eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.