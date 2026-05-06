Sakarya'da 'Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında, vatandaşların trafik bilincini artırmak amacıyla Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve paydaş kurumların katılımıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası Yönergesi uyarınca 02-08 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Demokrasi Meydanı'nda stant açıldı. Bugün düzenlenen etkinlikte, jandarma trafik ekipleri meydanı ziyaret eden vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Stantları ziyaret eden katılımcılara; emniyet kemeri kullanımının hayati önemi, seyir halinde cep telefonu kullanmamanın gerekliliği ve hız sınırlarına riayet edilmesi konularında teknik bilgiler verildi. Trafik bilincini artırmak ve vatandaşlarla iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, bilgilendirici broşürler ve çeşitli materyaller dağıtıldı.