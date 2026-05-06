Burdur'da silahla vurularak öldürüldükten sonra cesedi yakılan Kübra Yapıcı cinayetinde suç aleti tabanca Ağlasun ilçesinde İlyas Umut D. tarafından yeri gösterilerek bulundu.

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın bulunması için ekipler tarafından yapılan çalışmada, Yapıcı'nın cansız bedeni dün gece yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı'nın ilk olarak silahla öldürüldükten sonra gömüldüğü ardından gömüldüğü yerden çıkarıldığı daha sonrasında da yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla Ataberk S. ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

Suç aleti bulundu

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturma neticesinde Kübra Yapıcı cinayetinde suç aleti tabanca, Ağlasun ilçesinde İlyas Umut D. tarafından yeri gösterilerek bulundu. Torağa gömülen tabancanın bulunduğu alanda renkli bir taş olduğu da görüntülere yansıdı.